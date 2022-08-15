Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 30 kuruşluk indirim tepkisi: Utanın be!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde açıklanan indirimlerin beklentilerin çok altında kalmasına “Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan 30 üründe 15 Ağustos’ta (bugün) indirim yapılması için talimat verdiğini söylemişti. Ama indirim yurttaşların beklentilerinin çok altında kalırken, bazı ürünlere zam bile geldiği belirtildi. Bu ürünlerden birisi de yumurta oldu, yumurtanın fiyatı yüzde 0,98 arttı.

Sosyal medyada tepkiler yükselirken bir mesaj da Kılıçdaroğlu’ndan geldi. 29 Kasım 2021’de market sahibi ve yöneticilere indirime çağıran mektubu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı seyretmekle suçladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!



Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır.”