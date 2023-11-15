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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bana aklınca gönderme yapmış...''

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bana aklınca gönderme yapmış...''
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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Galiba bir ofis açmış orada inşallah mutfağı da unutmamıştır.'' sözlerine sert bir yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık grup toplantısında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfakta çektiği videolara atıfta bulunarak, ''Galiba bir ofis açmış orada inşallah mutfağı da unutmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ''MUTFAK'' YANITI

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt gecikmedi. X hesabından Erdoğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, '' Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. “Ben onu beceremem” diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin." dedi.

 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan mutfak gönderme kemal kılıçdaroğlu
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