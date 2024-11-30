Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Ben hırsıza hırsız derim''

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu mahkemedeki savunması için "ben hırsıza hırsız derim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dava açtığı CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "CHP'nin devrik lideri" diyerek çok ağır sözlerle eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz hafta CHP’nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye’nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Zehirli dili, kutuplaştırıcı söylemleri ve çirkin siyasi üslubuyla bu zatın, genel başkanlığı döneminde Türkiye’ye yatırım gelmesin, Türk ekonomisi düze çıkmasın diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi nasıl kötülediğini, nasıl yurt dışına şikâyet ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bugün de seçim ve kurultay kaybetmenin öfkesiyle sağa sola sataşması, Cumhur İttifakı’yla birlikte eski ittifak ortaklarına da edepsizce saldırması, hançer siyasetinin bunların genlerine işlediğinin apaçık ispatıdır. Hançerlemenin, kuyu kazmanın, çelme takmanın, adaletin tecellisi için cansiparane çalışan hâkim ve savcıları cezaevi kapıları önünde küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu CHP’nin sadece eski yönetimine değil, yeni yönetimine baktığımızda da çok net görüyoruz. Yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış… Depremle ilgili hiçbir şey yapılmamış, hiçbir adım atılmamış… Belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş… Meydanlarda vatandaşa verdikleri sözlerin hiçbiri tutulmamış… Ne gam ne tasa, bunların hiçbiri umurlarında bile değil. Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak; tüm dertleri bu… Türkiye’nin bunlarla kaybedecek vakti de enerjisi de yok. Biz büyük hedeflerin peşindeyiz, Kızılelma’mız olan Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin derdindeyiz."

Kılıçdaroğlu'ndan "ben hırsıza hırsız derim" yanıtı

Erdoğan'ın açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt ise gecikmedi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bak Erdoğan, şaibeli bir seçimle Cumhurbaşkanı seçildiğini söylemiyorsun. Sorduklarıma cevap veremiyorsun, iki gündür lafı evirip çevirip bir şeyler geveliyorsun. Sen ne dersen de! Ben hırsıza hırsız derim. Bak, senin cümleni yazıyorum ve sana tekrar soruyorum: "Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir!" Zenginleştin mi? Haram yedin mi? Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin."