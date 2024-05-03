Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Padişah olamayacaksın''

Hakkında 2 yıl hapis cezası istenen CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a "padişah olamayacaksın" dedi.

Hakkında hakaret iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Kemal Kılıçdaroğlu gazetemizin haberini alıntılayarak Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu ülkesi olmayacak, sen de padişah olamayacaksın" ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu gazetemizde yer alan Fahrettin Öztürk imzalı haberi alıntılayarak sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu hakkında verilen karara da sert tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şu ifadeler yer aldı:

"Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası…

Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin adresidir.

Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak!

Senin partin de Baas Partisi olmayacak!

Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!!

Gazeteci Barış Terkoğlu'na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm."