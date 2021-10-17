Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak bir açıklama daha

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, ''Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurlarla ilgili yaptığı uyarıyı “CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır” diye değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, memurlara “bir ailenin ve sarayın memuru olmaması” çağrısını yineleyerek, “Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın kim hakkını yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa” diye vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YANIT

Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış. ‘Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik tehdidi suçtur. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı’ diye. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunan kişilere karşı da mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan’dır. Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın kim hakkını yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa! Adaletten, haktan, hukuktan yanayım. Kanuna uyan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var…”

ANKA