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  4. 09 Ağustos 2018 00:54

Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun partinin halen görevdeki MYK’siyle yaptığı son toplantıda, "İyi niyetle değişim isteyenlerin taleplerini önemsiyoruz. Ancak ısrar edenlerle ilgili disiplin süreci çalıştırılacak” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) bugün 2.5 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partinin yönetim kadrosuna teşekkür eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta MYK’de önemli değişiklikler yapması bekleniyor.

MYK üye sayısının azalacağı ifade edilirken parti yönetiminin tamamı Kılıçdaroğlu’nun yapacağı değişiklikle ilgili olumlu görüş bildirdi.

'DİSİPLİN SÜRECİ ÇALIŞTIRILACAK'

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, CHP MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ Kurultay için imza verenleri hasım gibi görmüyoruz. Samimi olarak imza veren partililere söyleyecek hiçbir şey yok. İyi niyetle imza verenlerin taleplerini önemsiyoruz. Ancak bu aşamadan sonra imza vermenin ötesinde partiyi zafiyete düşürecek bir adıma asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra herkes işine bakacak. Israr edenlerle ilgili de disiplin süreci çalıştırılacak.”

 

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