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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara doğalgaz çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara doğalgaz çağrısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz faturaları ile ilgili iktidara çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından iktidara çağrıda bulundu. 

Şubat ayı itibari ile soğuk ve yağışlı havanın doğalgaz faturalarını kabartacağını belirten CHP Lideri, ''Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz'' ifadelerini kullandı. 

''HEMEN İNDİRİN''
Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında iktidara çağrıda bulunarak; ''Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin'' diye yazdı.

Etiketler Kılıçdaroğlu kemal Kılıçdaroğlu doğalgaz
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