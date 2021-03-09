Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu davasına tepki

CHP Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Gazeteci Levent Gültekin dün akşam saldırıya uğradı. Saldırıya tepki veren iki kadına yürekten teşekkür ediyorum.

Düşüncelerini özgürce yazar, kalemini satmaz, kendi düşüncelerini özgürce ifade eder ama bir gazeteci düşüncelerini açıkladı diye saldırıya uğraması kabul edilemez. Gazeteciye kalkan her el, demokrasiye kalkmış demektir.

İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, ikisi de ceza aldılar. Özellikle Müyesser Hanım uzun süre cezaevinden aldı. Olmayan belgeden ve olmayan devlet sırrından ötürü yargılandılar ve hapse girdiler.

Asıl sorgulanması gereken, rütbeli olan birisinin kara kuvvetleri istihbarat başkanlığına getirilmesi ve FETÖ itirafçısı olmalıdır. Bunu buraya kim getirdi, savcı bunu sorgulamalı.

İMAMOĞLU’NUN DAVASI

Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi, sonra YSK’ya talimat verildi, YSK’daki bir grup hakim seçimi iptal etti ve yeniledi.

Dünya tarihinde olmayan bir kararla. 15 binlik fark 800 bine çıktı. Ekrem Bey bu süre içinde Karadeniz gezisi yaptı. Ordu’da vali hakaret gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayetçi valinin 12 tanığı dinleniyor, asıl mağdur olan İBB Başkanı, Ekrem Bey’in 10 tanığından 4’ü dinleniyor. Ordu Milletvekilimiz var, sizi de dinleyeceğiz diyorlar, onu da dinlemiyorlar.

İddianameler hazırlanıyor, şimdi olay yargıda. Dosyada 2 bilirkişi raporu var. Eğer insan hakları eylem planı gerçek anlamda uygulanıyorsa bu davadan süratle bir beraatın çıkması lazım. Bunu birlikte göreceğiz.

ÇİFTÇİNİN BORÇ YÜKÜ

Her toplantıda alın terinden, üretimden söz ederim. Mutfaktan, huzurdan, birlikte olmaktan söz ederim. Farklılıklarımızı zenginlik olarak ifade ederim. Üretim ordusu bizim fikirlerimizdir.

Yani üreticilerimiz. Sizin AK Parti hükümetlerinden 210 milyar lira alacağınız var. Biraz kredi verildi, faizler yükseliyor. Faizler tekrar ertelendi. Çiftçi kardeşlerime söylüyorum o faizlerin tamamını sileceğiz. Ana parayı da makul ölçüde taksitlendireceğiz.