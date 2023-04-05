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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e çok sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e çok sert tepki
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın üzerine sert bir tepki açıklaması yaptı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

İsrail'in bu saldırısına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum."

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu twitter israil tepki mescid-i aksa filistin
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