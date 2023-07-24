Kılıçdaroğlu'ndan Lozan'ın 100'üncü yılı için kutlama mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan'ın imzalanmasının 100'üncü yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması’nın 100’üncü yılında bir kutlama mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü andığı paylaşımında şunları yazdı:

"Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!"