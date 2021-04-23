Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu büyük meclis 101 yıl önce bir cuma günü açıldığında önüne koyduğu en önemli hedef, düşmanı en kısa sürede Anadolu'dan söküp atmaktı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önemli gördüğü bir diğer konu Kurtuluş Mücadelesi'nin hukuki dayanağını oluşturmaktı. Bu nedenledir ki öncelikle bir anayasa hazırlanmış ve Meclis'te kabul edilmiştir.

Bir kişinin değil milletin iradesi esas alındığından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi, "hakimiyet bilâ kaydu şart milletindir" şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme, daha sonraki anayasalarda yer almıştır. Dolayısıyla Milli Kurtuluş Savaşı mücadelemiz sadece bir askeri mücadele değildir. Aynı zamanda bir anayasal demokrasi mücadelesidir.

Bu mücadele bugün hala devam etmektedir. Bugün yürürlükte olan anayasamızda da Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Egemenlik hiçbir zümreye veya sınıfa bırakılamaz diyor.

Bu meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği için Gazi Meclis unvanını almıştır. Bu Meclis'in kendi yetkileri konusunda titiz davranması ve yetki gasbına sessiz kalmaması gerekir.

Bu Meclis'in kendi özgür iradesiyle çıkardığı yasalara yürütme organının uyup uymadığını denetlemesi gerekir.

Bu Meclis'in halktan toplanan vergilerin nerelere nasıl harcandığını bilmesi ve denetlemesi gerekir. Bu Meclis'in yolsuzluklar konusunda çok duyarlı olması gerekir.

Bu Meclis'in Milli Kurtuluş sürecinde bile ülkenin KHK'larla yönetilmesine izin vermediğini bilmesi gerekir. Bu Meclis'in Türkiye'nin en temel sorunlarını yeri geldiğinde masaya yatıran bir sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir.

Bu Meclis'in anayasada yer alan "basın hürdür, sansür edilemez" ilkesini yürütme organının nasıl ve niçin ihlal ettiğini araştırması gerekir.

Bu Meclis'in Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi bankalarda, kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını bilmesi gerekir.

Bu Meclis'in Akkuyu'da yapılan santralin sanayiciye dünyanın en pahalı elektriğini niçin satacağını bilmesi ve sorgulaması gerekir.

Bu Meclis'in kamu kuruluş ve bankalarının neden sadece bazı gazete ve televizyonlara ilan ve reklam verdiğini ve ahlaki olmayan bu davranışın nedenlerini araştırması gerekir.

Bu Meclis'in gencecik çocuklarımızın neden geleceklerini yurt dışında aradıklarını araştırması gerekir.

Bu Meclis'in Cumhuriyeti'mizi demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevinin olduğunu asla ve asla unutmaması gerekir.

Bu Meclis'e tarih önünde saygınlık kazandıracak olan bu söylediklerimin yapılmasıdır. Bunları sorgulayacak olan Meclis halka güven verecek olan Meclis'tir. Biz böyle bir Meclis istiyoruz.

Bu Gazi Meclis'in yapması gereken temel görevlerden birisidir. Biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Biz hangi görüşten olursa olsun, hangi inanç ve kimlikten olursa olsun bütün vatandaşlarımızla bu cennet ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Sevgili gençler ve çocuklar, kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu güzel ülkede umudu ve mutluluğu sağlayacağız.

Gençlerimiz geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak alın teri dökerek kazanacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışına yetişen 115 milletvekilinin ve sonrasında çalışmalara katılan değerli milletvekillerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

CHP'li vekiller, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan konuşmasını ayakta alkışladı.