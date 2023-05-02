Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya rest: ''Darbeyi siz yapıyorsunuz!''

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, bugün Ağrı'da yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Soylu'ya '14 Mayıs darbe girişimidir' sözleri üzerinden tepki göstererek "Darbeyi siz yapıyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da düzenlenen mitinglerde seçmenle buluşuyor.

İlk olarak Ağrı'da seçmene hitap eden Kılıçdaroğlu, 'değişim' mesajını yineledi, şehrin problemlerinin farkında olduklarını söyleyerek çözüm sözü verdi.

İlk olarak Ağrı'da seçmene seslenecek olan Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun öncesinde sahneye ilk çıkan İmamoğlu oldu. Ağrı'nın gelir eşitsizliğinin en fazla yaşandığı kentlerden olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, iktidarı eleştirdi. "Gelip Ağrı'ya hala 'yapacağız' mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullanan İmamoğlu şöyle devam etti: "Biz geleceğiz, biz yapacağız, size söz veriyoruz."

İmamoğlu, seçimlere kısa zaman kaldığına da dikkat çekerek 'sandık güvenliği' çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benim memleketimin insanı çok hastır, çok iyidir, pırlantadır, yüreği güzeldir. Ağrı'nın insanı bambaşkadır.

Memleketin derdi büyük. Memleketin insanının sıkıntısı büyük. Memleketin her yerinde ekonomik sıkıntılar var. Memleketin her yerinde ne yazık ki mutfakta yangın var. Dar gelirli insanlarımız ne yazık ki evini geçindirecek kadar para kazanamıyor. Kırsalda tarımla ilgili sıkıntılar büyük.

Ben Ağrı'nın her konusunu inceleyerek karşınıza geldim. Aslında Ağrı da ihmal edilmiş şehirlerimizden birisi. Yeterince öğretmen, sağlık memuru ve doktor yok. Yeterince devletin hizmetini verecek kadrolar olgunlaşmamış. Bakın Ağrı'daki her konuyu tetkik ederken yıllarda bir hata yapmak istemem. Mesela yine bu şehrin problemleri beni çok üzdü.

21. yüzyılda, 2023 yılında, 21 yıllık Türkiye'yi yöneten bir hükümetin olduğu bir Türkiye'de eğer Ağrı'nın atık su arıtma tesisi yoksa bunu Allah'ın kuluna anlatamazsın. Gelip Ağrı'ya hala 'yapacağız' mı diyeceksiniz? Biz geleceğiz, biz yapacağız, size söz veriyoruz.

Değişik bir dönem içindeyiz. Ben ne hayal ediyorum? Ben şunu hayal ediyorum. Memleketin her evladı, burada gözlerimizin içine ışıl ışıl bakan gençlerimiz var görüyorum. Anneler var, babalar var. Hayatımızdaki en değerli varlığımız çocuklarımız. Çocuklarımızın gençlerimizin size söz, hakkını alacağı dönem geliyor. Benim Ağrılı bir gencin liyakatiyle bu cennet vatanın her kademesindeki her koltuğa, çalıştığında hakkını alacağı şekilde gelecek. Önündeki engelleri kaldıracağız.

"SOSYAL YARDIMLARI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Bu kadar maliyetin yüksek olduğu bir dönemde Ağrı işsizliğin en çok olduğu illerimizden birisi. Asgari ücretle dahi iş bulunamıyor. Çalışanların bir kısmının asgari ücretten daha düşük ücretle çalıştığını da biliyoruz. Bunu da söylüyoruz. İki tane hamlemiz olacak. Birincisi sizin bugünkü ihtiyacı olan vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim sorumluluğumuz. Vatandaşımızın evinde eğer aşı yoksa, tenceresi kaynamıyorsa bu bizim sorumluluğumuz. İstanbul'da sorumluluğumuz neyse Ağrı'da da sorumluluğumuz o. İstanbul'da ben seçime aday olduğumda çıktı dediler ki 'İmamoğlu gelecek yardımlar kesilecek', 'İmamoğlu gelecek insanları işinden edecek.' Şimdi yalan, iftira propagandaları yapıyor. Ağrılı hemşerilerim, sosyal yardımı İBB tarihinin en yüksek seviyesine çıkarttık. Tam 5 katına! Allah şahittir ki bir vatandaşımızın ihtiyacını giderirken veren al alan eli görmeyeceği şekilde yapacaksın. Kimsenin onurunu kırmayacaksın. Biz sosyal yardımları en üst seviyeye çıkaracağız, İstanbul'da yaptık burada da yapacağız.

Şu seçim öncesi çıkar, devletin bir görevlisi - siyasilerden bahsetmiyorum - 'bunlar gelirse yardım kesilecek' diyorsa inanma, sizi oyunuzla tehdit ediyorsa inanma, sizi köşeye sıkıştırıyorsa inanma. Biz bugün buradayız, 15 Mayıs sabahından sonra defalarca geleceğiz. Hem sizin eksikliklerinizi gidereceğiz hem sizin eğer varsa yoksulluğu katkıyla aşacağız, çocuklarımızın eğitimine katkı sunacağız, gençlerimizin kültür sanat etkinliklerine ağırlık vereceğiz. Ağrı'nın memleketinin kasasından, bütçesinden hakkını alacağı günleri başlatacağız, bunu bilin. Memleketin her yerini eşitleyeceğiz. Artık bir kuru soğan bile fakirin sofrasına gelemiyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK İSTİYORUZ"

Bu seçim herkese adalet. Bu seçim böyle bir seçim. Milletin ittifakını tercih ettiğiniz takdirde bizim ekibimiz kuvvetli. Bizim ekibimizde güçlü liderler var, iki büyükşehir belediye başkanı var. Ama esas olarak bizim ekibimizde hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış, aynı zamanda devlet insanı, erdemiyle, insanlığıyla herkesi kucaklayan, etnik kökenine bakmadan, kimliğine bakmadan, inancına bakmadan 'herkese eşit bakacağız' diyen, bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etme seçimidir.

14 Mayıs'a çok az kaldı. 14 Mayıs'a kadar eşinizle, dostunuzla konuşun. Bu bir parti seçimi değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istiyoruz. Sizden sandık güvenliğine destek olmanızı istiyoruz. Sandıkların başında olmanızı istiyoruz.

KILIÇDAROĞLU DEĞİŞİM MESAJINI YİNELEDİ

İmamoğlu'nun ardından sahneye, "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Ağrı'da hayvancılığın bitirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Senin Amerika'da ne işin var, Ağrı'nın ovalarını gör" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da yaşanan ekonomik problemlerin farkında olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, tüm problemleri çözeceklerinin sözünü verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '14 Mayıs siyasi darbe girşimidir" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Ağrı'da ciddi sorunlar olduğunu biliyorum, hepsini biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar. Allah aşkına! Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir.

Bunlardan birisi kalktı dedi ki; sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi bir kentin sokaklarında güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun var demektir.

"418 MİLYAR DOLARI SON KURUŞUNA KADAR GERİ GETİRECEĞİM"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim.

Emine Şenyaşar'ın hakkını teslim etmiyorsanız orda bir adaletsizlik vardır. Ben kul hakkı yemedim yedirmeyeceğim.

Bir çocuk açsa 85 milyon açtır. Bir ülkede bir evin elektriği yoksa 85 milyonun elektriği yoktur. Malı onlardan alacağız vatandaşa vereceğiz.

Hanımlar geliri olmayan ya da asgari ücret altı olanlar için banka hesabı açacağız. Paranız sizin bankanıza yatacak devlet dışında kimse bunu görmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sözüm söz annelere altın hesabı da açılacak. Tüm sıkıntıları evdeki kadın çekiyor çünkü. Ekmeğin arasına salça sürüp okula gönderen anne var bunu da bitireceğim. Beslenme çantası olmayacak okulda suyunu içecek yemeğini yiyecek her çocuk okulda beslenecek aynı yemeği yiyecek aynı sütü içecek.

"85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

5'li çeteye değil size çalışacağız. Türkiye'ye hakkı hukuku getireceğiz. Adaleti getireceğiz. Sizin için hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin inancına, kimliğine herkes saygı duyacak.

Bu bölgeyi özel yatırım bölgesi ilan edeceğiz. Söz veriyorum sizin için çalışacağım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek."