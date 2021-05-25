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Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı

Muğla'da rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun koruma polisi çıktı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ethem S'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Bunun üzerine ruhsatı tekrar çıkarmak üzere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Ethem S, önce Halil Emre A. ile ardından Siraç, Zeydin ve Fırat U. ile görüştü. Ruhsat sorununu çözmek için 1 milyon 250 bin lira rüşvet talep etti. 

 Şüphelilere farklı tarihlerde 800 bin lira veren akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S, ruhsat yenilenmeyince kalan miktarı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine tehdit edilen Ethem S, Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli olan, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde de yer alan polis memurları Ercan Ü. ve Bülent İ'nin, Ankara'daki bürokratlar aracılığıyla ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

Ayrıca Ercan Ü'nün Muğla'da bazı kişilere şiddet uygulayarak "parayı tahsil etmeleri" konusunda talimat verdiği de belirlendi. "Yağma" suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyonda, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Söz konusu polis memurlarının İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı belirtildi.

Etiketler koruma polisi kılıçdaroğlu rüşvet iddia
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