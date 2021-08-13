Kılıçdaroğlu'nun acı günü

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gören teyzesi Fecire Işık, akşam saatlerinde vefat etti. Işık, cumartesi günü Dersim'de toprağa verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık vefat etti. Işık, bir süredir Tunceli'de tedavi görüyordu.

Işık'ın cenazesi, 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Nazımiye ilçesi Ramazan köyünde toprağa verilecek. Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor. Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.