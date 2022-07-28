Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi provokasyon iddiası

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlarla sokakta yürüdüğü görüntüler tartışma yarattı. Ağrı Gençlikleri Kolları, ''Bugün gerçekleşecek provokatif eylemlerden Sayan sorumludur'' iddiasında bulundu. Savcı Sayan ise, ''Kılıçdaroğlu bugün İlimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz. Ağrı misafirperverdir'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ağrı'da iş dünyasıyla buluşarak, tarihi yerlerde esnaf ziyaretleri yapacak. Program kapsamında ilk olarak Doğubeyazıt'ta bulunan Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra iş dünyası ile bir toplantı gerçekleştirdikten sonra akşam saat 17.30 sıralarında ise Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN "PROVOKASYON" İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyaretine saatler kala yaşanan bir gelişme ise dikkat çekti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlarla kalabalık bir grup içinde sokakta yürüdüğü anlara dair video sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, görüntüleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gözdağı olarak yorumlayan CHP Ağrı Gençlik Kolları "Bugün Genel Başkanımız saat 17.00'de Ağrı'da olacaktır. Bugün gerçekleşecek provakatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur, tüm kamuoyunun bilgisine" paylaşımında bulundu.

SAVCI SAYAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAY DAVETİ

CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımı ortamın bir anda gerilmesine neden olurken, yaşanan gelişme sonrası AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tansiyonu düşüren bir "çay daveti"nde bulundu. Sayan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bugün İlimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz… Ağrı misafirperverdir…" diye yazdı.