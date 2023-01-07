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Kızından Selahattin Demirtaş'a soğuk duş

Kızından Selahattin Demirtaş'a soğuk duş
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ilk kez oy kullanacak büyük kızının kararsız olduğunu ve ikna etmeye çalışacağını belirterek, "Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen" ifadelerini kullandı.

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini kararsız seçmenleri ikna etmeye çağırdı. Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla yaklaşan seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Seçimde ilk kez oy kullanacak olan büyük kızının da kararsız olduğunu belirten Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

“Merhabalar, nasılsınız? Ben biraz heyecanlıyım da. Bugün açık görüş günü. Başak ile kızlarımız birazdan gelecekler. Büyük kızımız ilk kez oy kullanacak, ‘Kararsızım baba’ diyordu, ikna etmeye çalışacağım. Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen.”

 

 

Etiketler selahattin demirtaş hdp kızı demirtaş'ın kızı
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