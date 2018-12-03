Konak'ta Hakan Tartan rüzgarı

İzmir’in kalbi olarak tanımlanan Konak ilçesinde yerel seçimler öncesinde Hakan Tartan rüzgarı esiyor. 2009-2014 yılları arasında Konak Belediye Başkanı olarak görev yapan ve üç kez “yılın en başarılı Belediye Başkanı” seçilen, adı iki seçimdir Büyükşehir adayı olarak da geçen Tartan’ın Konak’tan yeniden aday olması büyük heyecan yarattı.

Kemeraltı ve Kordonu nedeniyle İzmir’de politik ve ekonomik anlamda farklı niteliği olan Konak’ta Dr. Hakan Tartan’a her kesimden destek yağıyor.

Bakan ve milletvekili olarak da İzmir’de sayısız hizmetleri bulunan Tartan, özellikle Çalışma Bakanlığı döneminde Bulgaristan göçmenlerine emeklilik hakkını tanıyan kimliği ile ‘göçmen babası’, işçiye check-up uygulaması ve SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleşmesi nedeniyle de ‘emekçi dostu’ olarak tanınıyor.

Basmane semtine tarihi kimliğini kazandıran, açtığı Müzelerle kenti Kültür başkentine çeviren, Kemeraltı’nın yenilenmesi projesine öncülük eden, ‘Üçkuyulardan Karşıyaka’ya atın üstünde yürüyen Atatürk’ projesi ile yüreklere yerleşen Tartan’ın Konak adaylığı ile küskün seçmen kitlelerine ulaşılabileceği ve İzmir’in tamamında farklı bir sinerji yaratılacağı da konuşuluyor.

HAKAN TARTAN KİMDİR ?

Hakan Tartan 1961 tarihinde doğmuş olup 57 yaşındadır.

Hakan Tartan Tevfik Fikret Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Politika, Sosyal Diyalog ve AB Uygulamaları konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, yöneticilik ve yazarlık görevlerinde bulunan Tartan'ın 4'ü şiir olmak üzere 10 kitabı yayımlandı, 2 oyunu Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. 1992'de yeniden açılan CHP'ye İzmir'de kurucu oldu ve yönetimde yer aldı. 1995 ve 1999 yıllarında gerçekleşen genel seçimlerde iki kez İzmir'den milletvekili seçildi, XX. ve XXI. Dönem İzmir Milletvekilliği, TBMM başkanlık Divanı İdare Amirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

Çeşitli üniversitelerde ders veren Yrd. Doç. Dr. Hakan Tartan, Halkevleri anlayışı ile hizmet veren TÜLOV Vakfı'nın Kurucu Başkanı. Evli ve iki çocuk babası.Fransızca ve İngilizce biliyor.

Dr. Tartan'ın eserleri şunlardır:

- Son CHP - Avrupa Birliği'nde Yasama Faaliyeti ve Tarafların Katılımı

- Atatürk'ün İzmir'i

- Ne Olacak Bu Memleketin Solu

- Hortumun Ucundakiler

- Beni Aşklar Büyütsün

- Toplu Şiirler (Etki Yayınları)

- Aşkım Karanlıktayım

- Yakamozlu Sevişme Sürmanşete



Hakan Tartan 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'den Konak Belediye Başkan adaylığını koymuş ve seçilmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını koymuştur. İzmir'de de, Konak'ta da aday gösterilmemesi sebebiyle Demokratik Sol Parti'ye geçiş yaptı ve Konak belediye başkan adayı olmuştur.