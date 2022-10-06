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  4. Korsan taksiciler yandı! Bakan Soylu açıkladı: ''Son aşamaya geldik''

Korsan taksiciler yandı! Bakan Soylu açıkladı: ''Son aşamaya geldik''

Korsan taksiciler yandı! Bakan Soylu açıkladı: ''Son aşamaya geldik''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Burada Taksici esnafının sorunlarını dinleyen Soylu, korsan taksicilere ceza için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çalışmayı “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek" diyerek duyuran Bakan Soylu, taksicilerin kısa süre içinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline geleceğini belirtti.

Korsan taksiciler için yapılan çalışmayla ilgili Bakan Soylu, "Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” bilgisini paylaştı.

Etiketler süleyman soylu korsan taksi
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