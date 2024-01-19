Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten "çok özel" bir seçim talimatı verdiği iddiası kulislere de gündeme de bomba gibi düştü. Bakan Şimşek ise ''Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor.'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yerel seçim öncesi ''kesenin ağzını aç'' talimatı verdiği iddiası kulislere bomba gibi düştü.

Söylentilere yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor.



2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız.



Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. https://t.co/9asvjGOfzb — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 19, 2024

"Erdoğan'dan Şimşek'e yerel seçim talimatı'' iddiası

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan'la Mehmet Şimşek arasındaki zam pazarlıklarını yazdı.

Babacan, SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 eklenerek yapılan yüzde 42.6 oranındaki zammın Ankara'da da hiç kimseyi memnun etmediğini söyledi.

"Yüzde 5’lik artış, Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın alternatifli önerilerinin ortalaması bulunarak kararlaştırıldı" diyen Babacan, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e talimat verdiğini söyledi.

"Bütçe açığının büyüklüğünü gösteren rakamların bir gün önce açıklanması ek zammın 'sınırlı kalacağının' habercisi oldu. Yüzde 5'lik artış, Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın alternatifli önerilerinin ortalaması bulunarak kararlaştırıldı" diyen Babacan, kulislerden edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Sorun sadece emeklilere ek zamla bitmiyor. Yerel seçimlerde avantajlı çıkmak isteyen iktidar partisi, kesenin ağzını açmak istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi ise temkinli. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi aynı düşünmüyor. Erdoğan’ın 31 Mart’a kadar kısıtlamaların kaldırılması ve 'kesenin ağzının açılmasını' istediği, bunu da direkt Mehmet Şimşek’e söylediği anlatılıyor.

Yani, Şimşek’in iki hafta önce yaptığı sosyal yardımların doğru kullanılması ve kamu harcamalarının sınırlandırılması uyarısının tam tersi planlanıyor."

Nuray Babacan'ın GazetePencere'deki yazısının tamamı için...