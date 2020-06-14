Le Monde: ''Erdoğan'ı İmamoğlu ve Yavaş öfkelendiriyor''

Fransız Le Monde Gazetesi, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın son dönemdeki öfkesinin sebebini analiz etti. Gazete, Barış Yarkadaş ile Özer Sencar'ın görüşlerine de yer verdi.

Fransızların ünlü gazetesi Le Monde (Dünya) AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhaliflere yönelik öfkeli tutumunu mercek altına aldı.

Mario Jego imzasıyla yayımlanan haber analizde, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesi de irdelendi. Haberde, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a yönelik operasyon da anlatıldı.

Gazetede geniş bir şekilde yer alan analizde CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın görüşlerine de yer verildi. Yarkadaş, "Erdoğan neden bu kadar öfkeli?" sorusunu özetle şöyle yanıtladı:

"Erdoğan'ı son dönemde bu denli öfkelendiren temel etkenlerin başında, iktidarın halka beş maskeyi bile dağıtamaması geliyor. Maske dağıtımı konusunda tam beş ayrı yöntem denendi ama hiçbirinde başarılı olunamadı. Bu süreçte CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kurduğu sosyal dayanışma ağı, iktidarın ezberini bozdu. Erdoğan'ı ise çok öfkelendirdi. Çünkü her iki belediye başkanının popülaritesi, Erdoğan'la aynı noktaya ulaştı. Bu da Erdoğan'ı çok kızdırdı."

Haberde MetroPoll Araştırma Şirketi'nin Başkanı Özer Sencar'ın görüşlerine de yer verildi.