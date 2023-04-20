Liderlerin bayram programı belli oldu

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da karşılayacak. Erdoğan, bayramın 2’nci günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan, bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak, ardından da Sakarya'ya geçecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'na İstanbul'da girecek. Şentop, bayram namazından sonra memleketi Tekirdağ'a geçecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bayram boyunca Ankara'da olacak.

KILIÇDAROĞLU ADIYAMAN’DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ilk günü deprem bölgesinde olacak ve Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, bayramın 2’nci günü İstanbul'da olacak, 3’üncü gün ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılacak. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'da geçirecek. ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise bayramı Almanya, Belçika ve Hollanda'daki Türk vatandaşlarla geçirecek.

BAHÇELİ ANKARA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayrama Ankara'da girecek. Bahçeli, bayram namazının ardından partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek. Bahçeli, bayramın 2’nci gününde ise Gaziantep’i Nurdağı ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretlerinde eşlik etmesi bekleniyor.

AKŞENER DEPREM BÖLGESİNDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya’da depremzedelerle bir araya gelecek. Akşener aynı gün Hatay'da depremzedelerle buluşacak. Akşener’in bayramın 2’nci ve 3’üncü günlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kırıkkale, Yozgat, Konya ve Karaman'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramda Ankara'da olacak.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın ilk günü İstanbul'da, 2 ve 3'üncü günü Eskişehir'e gidecek.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramın ilk günü Diyarbakır'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede vatandaşlarla buluşacak.



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayrama Osmaniye'de girecek, daha sonra memleketi Afyonkarahisar'a geçecek.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erdoğan, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da olacak.

DHA