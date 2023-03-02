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Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları için karar verildi

Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları için karar verildi
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CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildi. 

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.

Karma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin raporu Genel Kurul'a sunacağız. CHP'li Mahir Başarır karma komisyona savunma yapmadı. İYİ Partili Türkkan ise yazılı savunmasını sunmuştu sözlü savunma yapmadı." dedi.

Geçen haftalarda Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.

CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyordu. 

Etiketler ali mahir başarır lütfü türkkan dokunulmazlık meclis
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