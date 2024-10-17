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Mahkeme Kılıçdaroğlu kararında geri adım attı

Mahkeme Kılıçdaroğlu kararında geri adım attı
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatına hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen ''zorla getirme'' kararı kaldırıldı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen "zorla getirilme" kararından geri adım attı. Mahkeme, tepki çeken kararını kaldırdı. 

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi Kılıçdaroğlu ile ilgili aldığı "zorla getirilme" kararını kaldırdığını duyurdu. 

Çelik, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine..."

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Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu zorla getirme
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