AK Partili Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu" şeklindeki sözleri büyük tartışma yarattı.

"SİYASETİ TRABZON TEMSİL EDİYOR"

2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, "Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yılmaz'ın yapmış olduğu bu çıkış, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Siyaset arenasında Trabzonlu olanların varlığı son yıllarda dikkat çekerken, bu durum bazen de tartışmalara yol açıyor.