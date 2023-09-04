Mansur Yavaş açıkladı: Hangi partiden aday olacak?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylığını açıklarken, hangi partiden aday olacağı sorusu da yanıt buldu.

Yerel seçimler için geri sayıma geçilirken, adaylığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'tan yeni açıklama geldi. Hangi partiden aday olacağı merak edilen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'CHP'den aday gösterilmek istenmediğine' yönelik iddialara Yavaş cephesinden cevap geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında, "Adaylığını açıkladı ama CHP içinde istemeyenler olduğunu biliyoruz. Çankaya Belediye Başkanı'nın da adı geçiyor. CHP istemezse İYİ Parti ister, hatta AK Parti bile onu ister" sözlerini yanıtladı.

Altaylı, köşe yazısında; Yavaş cephesinden kendisine mesaj iletildiğini söyledi, "Anladığım kadarı ile bu iyi niyetli cümleme biraz alınmış" dedi ve Yavaş'ın cümlelerini aktardı.

YAVAŞ: “ADAY OLACAKSAM CHP'DEN OLURUM"

Yavaş, Altaylı'ya şunları söyledi: “Aday olacaksam CHP'den olurum. Ankara'da CHP güçlü bir parti. CHP'nin gücü olmadan seçim kazanamayız.”

'6'LI MASANIN MORALSİZ OLMASINA ANLAM VEREMİYOR'

Altaylı ayrıca Mansur Yavaş'ın 6'lı masa ile ilgili düşüncelerine de yer verdi, "Mansur Yavaş, yerel seçim öncesi 6’lı masanın bu denli moralsiz olmasına bir anlam veremiyor. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kaybedildi ama 19 büyükşehri yerelde kazanacak oya ulaşıldı. Keza kazanılacak ilçe sayısında da artış var. Bu dağınık tablonun, bu birbirine düşmüş masanın kimseye faydası yok."