Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye HÜDA-PAR eleştirisi: PKK'dan ne farkı var?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş, Nevşehir Mitinginde AK Parti'yi eleştirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nevşehir Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi. Mansur Yavaş, Nevşehir'de yurttaşlara seslendi.

MANSUR YAVAŞ: ESKİ DÖNEMİN 5 KATRİLYON BORCUNU ÖDEDİK

AK Parti'nin Millet İttifakı'nın belediye başkanlarına yönelik eleştirilerine cevap veren Mansur Yavaş, "İlk ay maaşı bile ödeyemez, dediler. İş başına geldik. İhalelerde kırım olmaya başladı. Elde ettiğimiz tasarruflarla birlikte eski dönemin 5 katrilyon borcunu ödedik. Metro gelirlerimize el kondu. 1.7 milyar lira para kestiler. Ankara halkının cebinden alıp bakanlığa verdiler. Biz kazanmasaydık bunu yapacaklar mıydı?" ifadelerini kullandı.

"OSMANİYE ADAYI BAKAN AFAD'IN KOLİLERİNİ SEÇİM BÖLGESİNE GÖTÜRÜYOR"

Seçildikleri günden itibaren farklı alanlarda çalışmaları hızla yürüttüklerini ve yardım kampanyalarında yurttaşların onurunun korunması için mücadele ettiklerini söyleyen Mansur Yavaş, "Osmaniye adayı sayın bakan (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık) AFAD'ın kolilerini almış seçim bölgesine götürüyor. Uzun yıllardır izledik. Ankara'da kamyonların arkasında 'Ankara Belediyesi Yardım Dağıtma Aracı' yazar, kapı kapı dağıtılırdı. İnsan onuru incitilirdi. Hemen o uygulamaya son verdik. Kart vermek suretiyle Ankara'da 5-6 bin bakkalın da kazanmasını sağladık, Ankara'daki insanlar gidiyor, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu.

"BAKA ENFLASYON NEDENİYLE TEHLİKEDE"

Mansur Yavaş, "Tutturdular. Seçimi kaybedersek devletin bekası tehlikeye girecek diye. Beka mülteciler, işsizlik, pahalılık, kiraların yüksekliği, enflasyon nedeniyle tehlikede. Halktan koptular. Gelsinler pazarlara, insanlar istediğini alabiliyor mu? Seçildik, onların söktükleri T.C. tabelalarını yeniden astık. İstanbul 800 bin fark atarak onları cezalandırdı. Terörist başının kardeşini getirip televizyona çıkarttılar" dedi.

Mansur Yavaş, "PKK'nın görüşleri belli mi belli mi? Federasyon istiyor. Bayrakla sorunu var, Türklükle sorunu var, cumhuriyetle sorunu var... HÜDA-PAR'ın görüşleri de aynı. Ne farkı var? Artık bu laflara tokuz. Yutmuyoruz" sözleriyle Cumhur İttifak'ında yer alan ve terör örgütü Hizbullah ile anılan HÜDA-PAR'ın politikalarını hatırlattı.

Yavaş, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet hakkında söylemlerine; "Bize terörist muamelesi yapmayın. Yapacaksanız vergi almayın. Bunlara göre seçime girmek serbest, kazanmak yasak" ifadeleriyle yanıt verdi.

Mansur Yavaş, "Gençler görev size düşüyor. Birinci turda seçimi bitireceksiniz. Hiç bunlara fırsat vermeyeceksiniz, açık farkla birinci turda bitireceksiniz. Siz de ısrar edersiniz, hep birlikte Çankaya köşküne kadar birlikte yürürüz" dedi.