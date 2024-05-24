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Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı

Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı
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Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın duruşmasında ara karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 3'üncü günde de devam edildi. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI 

Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme ara kararında Berat K., Y. Erkan Ö. , Pınar D., Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan O. , Aslı E. , Elvan Ş. , Emine Mine K. , Ferhunde Eda B. , Meltem Arıkan D. ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.

Etiketler adnan oktar dava ara karar
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