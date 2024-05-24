Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın duruşmasında ara karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 3'üncü günde de devam edildi. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme ara kararında Berat K., Y. Erkan Ö. , Pınar D., Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan O. , Aslı E. , Elvan Ş. , Emine Mine K. , Ferhunde Eda B. , Meltem Arıkan D. ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.