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Mansur Yavaş'tan ''kalp paylaşımı'': Kaptım bu işi

Mansur Yavaş'tan ''kalp paylaşımı'': Kaptım bu işi
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Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile kalp işareti yaptıkları fotoğrafı paylaşarak "Kaptım bu işi" yorumunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar mitinginde eliyle kalp işareti yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir mitinginde kalp işareti yaptıkları fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Mansur Yavaş, "Kaptım bu işi" ifadelerini kullandı. 

Etiketler kalp mansur yavaş twitter
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