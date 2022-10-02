Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ordu ziyaretinde büyük ilgi gördü. Bir vatandaşın ''Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz'' sözlerine yanıt veren Yavaş, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz'' dedi.

Kulislerde adı muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için geçen isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Yavaş'ın adaylığına itirazımız olmaz" sözleri sonrasında konu tekrar gündeme gelmişti. Yavaş'a yakın isimler ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Hatta Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını açıkladığı şekilde yorumlanan "Benimle misiniz?" çıkışı sonrasında "Sizinleyiz genel başkanım" paylaşımı yapmıştı.

SOKAKTA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken Yavaş, Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programı için kente gitti. Yavaş'ın bir vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ordu sokaklarında yürüyen belediye başkanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM" HİTABINA SESSİZ KALMADI

O anlarda Yavaş'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Yavaş ise bir an duraksayıp vatandaşa "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" dedi.