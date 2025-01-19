Meclis aritmetiği değişiyor: 4 milletvekili ve 20 belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

AK Parti'nin Şubat ayında düzenleyeceği büyük kongrede aralarında DEVA, Gelecek ve İYİ Partili isimlerin de bulunduğu 4 milletvekiliyle 20 belediye başkanının AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre partiye, Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den en az dört milletvekili ile 20 belediye başkanının katılacağı öne sürülüyor.

AK Parti'ye geçecek isimlerin büyük kongreden önceki parti grup toplantılarında da AK Parti'ye geçebileceğine dikkat çekilirken, AK Parti'li kaynakların; "Türkiye Yüzyılı'nda söz sahibi olmak isteyen herkese yer var" mesajına yer verdiği ileri sürüldü.

Milletvekilleri Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel, İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Parti) Suat Pamukçu (Yeniden Refah), Nedim Yamalı (Gelecek) ile 13 belediye başkanı farklı tarihlerde partilerinden istifa edere AK Parti'ye geçmişti.

Türkiye Gazetesi