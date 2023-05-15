Meclise giren Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek

CHP listelerinden Erzincan'da aday olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 36,2 oy aldı. 2015'ten bu yana vekil çıkarmayan kentte, aldığı oyla meclise giden Sarıgül, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

2015'ten bu yana CHP'den vekil çıkarmayan Erzincan 2023 seçimlerinde Sarıgül'ü meclise gönderdi. Milletvekili seçilen Sarıgül, sonuçların ardından sosyal medya hesabından "Daha işimiz bitmedi" dedi ve Kılıçdaroğlu'na desteğine bildirdi. Sarıgül açıklamasında "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıgül, "Erzincan'ıma çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden büyük destek verdiler. Yıllar sonra Erzincan'a milletvekili olmak önemli. Bütün Erzincan'ı kucaklayacağım, söz veriyorum" dedi.

"Daha işimiz bitmedi" diyen Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.