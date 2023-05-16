Meclis'in en genç vekili Zehranur Aydemir oldu

28'inci dönemde Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu. Meclis'in en genç milletvekili AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir oldu.

Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin temsili, 28'inci Dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı. 27'nci Dönem parlamentosunda yüzde 17,1 olan kadın temsil oranı, 28'inci Dönem'de yüzde 20,1'e yükseldi.

EN FAZLA KADIN VEKİL YEŞİL SOL PARTİ'DEN

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu. Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi. Yeşil Sol Parti'den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla Ak Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oldu.

Ak Parti'den 50, CHP ve Yeşil Sol Parti'den 30'ar, İYİ Partiden 6, MHP'den 4, Türkiye İşçi Partisinden ise 1 kadın milletvekili TBMM'de yer aldı.

PARTİLERDEKİ KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI

Ak Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27'nci Dönem'de Ak Parti'nin yüzde 17,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18,7'ye çıktı. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde.

MHP'DE ORAN YÜZDE 10'DAN 8'E DÜŞTÜ

169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27'nci Dönem'de yüzde 12,2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı. 50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.

Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Parti'de 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Partinin, 27'nci Dönem'de yüzde 6,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13,7'ye yükseldi.

31 İLİ KADIN VEKİL TEMSİL ETMEYECEK

28'inci Dönem parlamentosunda 31 ilden kadın milletvekili yer almayacak. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak kadın milletvekilleri tarafından Meclis'te temsil edilmeyecek.

EN GENÇ VEKİL 25 YAŞINDA

28'inci Dönem parlamentosunun en gençleri de kadınlardan oluştu. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir 25, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise 27 yaşında.

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?

Aslen Rizeli olup 1998 yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde tamamladı. Endüstri Mühendisliği bölümünde tam burslu olarak okuyan Zehranur Aydemir, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden çift anadal yaptı ve 2021 yılında Endüstri Mühendisliği, 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu.

Aydemir, siyasi hayatına ise 2016 yılında AK Parti Ankara Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu'nda başladı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda ve AK Parti Genel Merkez bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Zehranur Aydemir, evli olup iyi seviyede İngilizce, orta seviyede ise Almanca bilmektedir.