Meclis'te HDP ile MHP arasında tartışma !

Meclis’in seçeceği HSYK üyelerini belirlemek için kurulacak komisyona CHP ve HDP üye vermeyecek. Toplantıda MHP'li Adalet Komisyonu üyesi Celal Adan ve HDP'li Mithat Sancar arasında anayasa değişikliği için yapılan referandum sonuçlarına ilişkin çok sert tartışma yaşandı.

CHP’nin Anayasa Komisyonu üyesi Bülent Tezcan, TBMM’nin seçeceği HSYK üyeliğine başvuran aday adaylarından aday belirlemek için bir alt komisyon kurulacağı yönünde söylemler olduğunu kaydederek "Mühürsüz seçimle oluşturulan gayri resmi bir yapı üzerinden gayri resmi bir yargı düzeni yaratma girişimlerine başlarken oluşturulacak bu komisyona katılarak herhangi bir katkı vereceğimizi düşünmüyoruz. Bu nedenle bu komisyona CHP olarak üye vermeyeceğiz." dedi. HDP’li Mithat Sancar’da HSYK üyelerinin belirlenmesi için bir alt komisyon kurulması halinde üye vermeyeceklerini söyledi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından seçilecek HSYK üyelerini belirlemek için toplandı. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 7 üyelik için Meclis’e 83 kişinin başvurduğunu belirtti. CHP’nin anayasa komisyonu üyesi Bülent Tezcan, Meclis’e n seçeceği HSYK üyeliğine aday belirlemek için bir alt komisyon kurma çalışması olduğunu kaydederek, bu komisyona CHP’nin üye vermeyeceğini açıkladı. Tezcan şöyle konuştu: "Karma komisyon işi aday adaylarının içinden adayların tespit edilerek genel kurul a gönderilmesidir. Ama belli noktalara işaret etmeyi zorunluluk veya görev olarak görüyoruz. Süreci daha başından itibaren sakat bir biçimde inşa etmeye dönük girişimler tıpkı mühürsüz seçimin yarattığı gayri meşru ortam gibi bundan sonraki süreçte yargıda da esaslı bir meşruiyet tartışmasını başlatacaktır. Biz bu meşruiyet sorununun bir parçası olmayacağız. Bu yapılanmalara katkı veren pozisyonda olmayacağız. Belki bu çalışmalarda aday seçim sürecinin belirlenmesine ilişkin bazı çalışmalar yapılacak. Sayın başkanın bizimle gayri resmi görüşmelerinde söylediği bir alt komisyonun ön çalışmaları yaparak komisyona getirilmesine ilişkin bir eğilim var. Şunu vurgulamayı zorunlu hissediyoruz. Mühürsüz seçimle oluşturulan gayri resmi bir yapı üzerinden gayri resmi bir yargı düzeni yaratma girişimlerine başlarken oluşturulacak bu komisyona katılarak herhangi bir katkı vereceğimizi düşünmüyoruz. Bu nedenle bu komisyona CHP olarak üye vermeyeceğiz. Yapının başından sakat kurulan bir süreçle başlarken aşağıda yanlış bir temele çakıl taşlarının nasıl dizileceğine ilişkin bizden alabileceğiniz bir katkı yoktur" diye konuştu.

MİTHAT SANCAR: SÜRECİ MEŞRULAŞTIRAN HİÇBİR FAALİYETTE YER ALMAYACAĞIZ

HDP’li Mithat Sancar da ana komisyonda çalışmalara katılacaklarını ancak HSYK adaylarının belirleneceği bir alt komisyon kurulması halinde üye vermeyeceklerini söyledi. Sancar "Hem anayasa hem referandum süreci gayri meşru, hem de getirilecek sistem adalet konusundaki yaraları kangrene dönüştürecektir. Bu süreci meşrulaştıran hiçbir faaliyette yer almayacağız. Sonucu belli bir maça çıkmayı kimse bizden beklemesin. Bizim üzerimizden bir meşruiyet verilmesine izin vermeyeceğiz."

MHP’Lİ ADAN: PYD, PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DİYEMEYENLER...

MHP’li Adalet Komisyonu üyesi Celal Adan ve HDP’li Mithat Sancar arasında anayasa değişikliği için yapılan referandum sonuçlarına ilişkin meşruiyet tartışması yaşandı. MHP’li Celal Adan 16 Nisan referandum sonuçlarının meşru olduğunu söylerken, HDP’li Sancar ise bu sonuçların meşru olmadığını savundu. Celal Adan Askeri, polisi vuran şerefsizlerden sonuna kadar hesap sorulacaktır. Buna kim alınganlık gösterirse göstersin. Burada PYD, PKK bir terör örgütüdür diyemeyenler bizim için askeri ve polisi vuran kadar suçludur." dedi.