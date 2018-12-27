Mehmet Özhaseki Ankara için vaatlerini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, A Haber'de Fatih Atik'in sorularına yanıt verdi.

"HDP'NİN MUHTAR ADAYLARINI BİLE KANDİL BELİRLİYOR"

HDP-PKK ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, "Kandil, HDP'li vekillere konuşmalarına göre not veriyor. HDP'nin muhtar adaylarını bile Kandil belirliyor." dedi.

İSTANBUL ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayının ne zaman açıklanacağıyla ilgili soruya yanıt veren Özhaseki, "İstanbul, ilçeleri ile birlikte cumartesi günü açıklanacak." dedi.

ANKARA'YA MİLLET BAHÇESİ

Ankara adaylığyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Ankara'da bilmediğim yer yok, Ankara'nın sorunlarını biliyorum." dedi. Ankara'daki projelerine ilişkin bilgiler veren Özhaseki, "Ankara'ya inşaat temelli vaadim olmayacak." dedi. "Çevreci, yeşil, sosyal projelerle 11 başlık belirledik." diyen Özhaseki, Ankara'da 10 yerde Millet Bahçesi yapılacağını belirtti.

"BEN HİZMETE ODAKLANIRIM"

Özhaseki, "Benim projelerim insana dokunacak. Sosyal amaçlı projeler olacak. Kültür sanat projeleri var. Çok önemli ulaşım projeleri. Kesintisiz akım nasıl sağlanır bunları yapacağız. İnsanlarımızın hızlı ulaşımını sağlayacağız. Ekonomimize katkı sunacak prjeler olacak. Ankara'mızı nefes alınacak bir yer haline getireceğiz. Nerede bir alan bulduysak orayı yeşil alan yapma gayreti içerisinde olacağız. Yıkılan binanın yerine 15 katlı binaya asla izin yok. Ben hizmete odaklanırım. Bunları adayım ve laf olsun diye söylemiyorum. Benim belediyecilik geçmişim var. İhaleleri canlı yayınlarım. Herkes görsün. Bütçemiz milletimizin bütçesi. Kimseden saklamaya gerek yok." dedi..