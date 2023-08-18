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Mehmet Şimşek istifa etti iddialarına yalanlama

Mehmet Şimşek istifa etti iddialarına yalanlama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı medya organları ve sosyal medyada istifa ettiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Yine iddiaya göre; Bakan Şimşek'in, istekleri yerine getirildiği için istifadan vazgeçtiği de aktarıldı.

Ortaya atılan iddia sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

'İddia gerçek dışı'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturma hedeflendi

Söz konusu iddianın,, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz"

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

Mehmet Şimşek istifa etti iddialarına yalanlama - Resim : 1

Etiketler mehmet şimşek istifa hazine ve maliye bakanlığı
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