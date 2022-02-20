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Melih Gökçek eski defterleri açtı: ''AK Parti hata yaptı''

Melih Gökçek eski defterleri açtı: ''AK Parti hata yaptı''

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimde partisinin Mehmet Özhaseki'yi aday göstermesinin yanlış olduğunu belirterek, ''AK Parti'nin hatasıydı, yoksa alamazlardı. Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim, ezer ezer atarım'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili partisine yönelik öz eleştirisi dikkat çekti. Gökçek, partisinin seçimleri kendi hatası yüzünden kaybettiğini ve Mehmet Özhaseki'ye zamanında uyarı yapmasına rağmen bu uyarıları dikkate almadığını anlattı.

"AK PARTİ HATA YAPTI"
"AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı" diyen Gökçek, "Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu kendisine de söyledim, 7 puan geridesin dedim. 6 tane öneride bulundum, bunları yaparsan toplamı 15 puan dedim. Sadece 4'ünü alsan bile öne geçersin dedim. Ağzı kulaklarına vardı ama dediğimi yapmadı" ifadelerini kullandı.

Etiketler melih gökçek yerel seçim ak parti mehmet özhaseki
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