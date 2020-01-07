Melih Gökçek yine sosyal medyanın diline düştü !

Melih Gökçek, 2017 yılında Rize’de kardan yapılan Atatürk heykelini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptırdığını iddia etti.

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Gökçek'in açıklamasını paylaşan Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, "Melih Gökçek yine baltayı taşa vurdu 2017 yılında Rize’de kardan yapılan Atatürk heykelini, Mansur Yavaş yaptırdı diye twit atmış. Bu adamın neresini düzeltelim " ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımı;

Rize'de yapılan kardan Atatürk heykeli;