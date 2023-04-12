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Memleket Partisi'nde deprem! ''Amaçları seçimi kazanmak değil'' deyip istifa etti

Memleket Partisi'nde deprem! ''Amaçları seçimi kazanmak değil'' deyip istifa etti
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Memleket Partisi kurucu üyelerinden Ali Dursun, ''Memleket Partisi'nin amacı seçimleri kazanmak değil, muhalefete seçimi kaybettirmektir. Siyasi kariyerimi noktalıyorum'' diyerek partisinden istifa etti.

Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin kurucu üyelerinden Ali Dursun, yaptığı zehir zemberek açıklama ile partisinden istifa etti.

Dursun, sosyal medya hesabından "Memleket Partisinden İstifa Ettiğimi Tüm Dostlara Duyurmak İstiyorum. Memleket Partisinin Amacı Seçimleri Kazanmak Değil, Muhalefete Seçimi Kaybettirmektir. Siyasi Kariyerimi Noktalıyorum" notunu düşerek paylaştığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzüncü yılında belki de önümüzdeki yüz yıl sonrasına dahi etki edebilecek çok önemli ve kapsamlı bir seçim sürecine adım adım yaklaşmaktadır. Bu sürecin ehemmiyeti ne yazık ki partimizce önemsenmemektedir. Bünyesinde uzun zamandır bulunduğum Memleket Partisi'nde siyaset yaptığım süre içerisinde yaşanan bunca olaya rağmen sükunetimi korudum ama artık vakit adil, şeffaf ve dik durma vaktidir. Bu zamana kadar sessizliğimi korumamın tek sebebi partimin ve genel başkanımız Sn. Muharrem İnce'nin zarar görmemesini istediğimdendir fakat gelmiş  bulunduğumuz noktada sessizliğimi korumam mümkün olmayacaktır. 

Son zamanlarda özellikle milletvekilliği adaylık sürecinde yaşanan entrikalar ve teşkilatlardaki yozlaşmalardan ötürü Memleket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım.

Sağlıcakla kalın."

 

Etiketler memleket partisi muharrem ince ali dursun
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