Meral Akşener, Erdoğan'la gizlice görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddiasına canlı yayında yanıt verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Habertürk canlı yayınında Fatih Altay'lının sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Akşener, cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de konuştu.

"EN UFAK BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Akşener, Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddialarına da yanıt verdi. Söz konusu iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirten İYİ Parti lideri, "Her şeyim açıktır. Bugüne kadar Tayyip Bey benimle konuşmak için hiçbir şey yapmadı. Benim de Tayyip Bey'le gizli saklı hiçbir görüşmem olmadı. Hatta deprem zamanında nasıl görüşme yaptığımı televizyondan anlattım. Bugünün dijital dünyasında gizli bir şey olabilir mi? Olsa söylerim. Böyle bir karar verdim derim, peşimden gelen olur, gelmeyen olur. Tayyip Bey'e de ayıp! En ufak bir görüşme inanın yok. Sanki ben göz kırpıyorum, Tayyip Bey koşuyor, böyle bir durum yok. Hatta en sert kavgayı ikimiz yapıyoruz." dedi.

"DEMOKLASİN KILICI İLE BOĞAZIMI KESERİM"

Konuşmasının devamında ise Akşener şunları söyledi: "Rize'de başıma neler geldi benim. 31 Mart'ta 'tutuklattıracağım seni, dokunulmazlığın da yok' dedi. Hala hakkımda ifademin alınmadığı, hatta duyduğumuz PKK muhbirinin olduğu iddia edilen FETÖ'cülükle ilgili isnadın mahkemesi var, ama bana bilgi veren yok. Bu ülkede en çirkin şey biri PKK'cı, iki FETÖ'cü deniyor. Bu eğer korkutmak içinse, demoklesin kılıcı ise ben o demoklesin kılıcı ile kendi boğazımı keserim."

"HDP MASADA YOK"

HDP'nin 6'lı Masa'da olmadığını vurgulayan Akşener, "O masada defalarca iddia edildiği gibi, HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"CHP, HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA TALEPLERİNİ MASAYA GETİREMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olası görüşmesini saygıyla karşılayacağını belirten Akşener, "Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" dedi.