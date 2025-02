Meral Akşener hakkında skandal iddia: ''Bana ‘aday ol, 1 sene sonra AKP’ye katıl’ dedi''

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meral Akşener’in 2019 seçimlerinde kendisine "Git aday ol, sonra da bir sene sonra AK Parti'ye katıl’ demişti" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TELE1 ekranlarında yayımlanan Anında Manşet programına konuk oldu.

2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener’in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini belirten Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kendisine yaptığı teklifi anlattı.

2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener’in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini belirten Özdağ, “Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yapmışlardı ve Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi. Kendisi bana ‘Selçuk Bey, kazanıyorsunuz’ demişti. Ardından da ‘Git aday ol, sonra bir sene sonra AK Parti'ye katıl’ dedi” ifadelerini kullandı.

Tele1’de konuşan Özdağ, şunları söyledi:

“32 yıllık siyasetçi olarak uzun yıllar Muhsin Yazıcıoğlu ile siyaset yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak şimdi muhalefette olarak ölümden dönen bir kişi olarak söylüyorum. Nereden oy aldıysanız orada kalacaksınız. Efendim o milletin oylarını oradan oraya taşıyamazsınız. Muğla'da bana CHP'liler, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partililer daha çok da Cumhuriyet Halk Partililer oy verdi bana. Ben öyle seçildim geldim şimdi alıp bu oyları oraya taşıyabilir misiniz?

Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana ‘Selçuk Bey kazanıyorsun’ demişti. ‘Git aday ol sonra da bir sene sonra AK Parti'ye katıl’ demişti. ‘Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız’; ‘Bir dakika, ben oraya oyları taşıyamam’ dedim.

“HER ŞEY MAKAM DEĞİLDİR”

Ahmet Bey de bana sordu. ‘Gelir misiniz?’ dedi. ‘Gelmem’ dedim. Ben o oradan ben İYİ Partililerle CHP'liler ile belediye başkanı olacağım. 5 yıllık sözleşme yapacağım sonra da ben taşınacağım. Efendim her şey makam değildir, her şey şahsiyettir her şey bir duruştur. Efendim bir duruşunuz olacak"