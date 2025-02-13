  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Meral Akşener hakkında skandal iddia: ''Bana ‘aday ol, 1 sene sonra AKP’ye katıl’ dedi''

Meral Akşener hakkında skandal iddia: ''Bana ‘aday ol, 1 sene sonra AKP’ye katıl’ dedi''

Meral Akşener hakkında skandal iddia: ''Bana ‘aday ol, 1 sene sonra AKP’ye katıl’ dedi''
Güncelleme:

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meral Akşener’in 2019 seçimlerinde kendisine "Git aday ol, sonra da bir sene sonra AK Parti'ye katıl’ demişti" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TELE1 ekranlarında yayımlanan Anında Manşet programına konuk oldu.

2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener’in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini belirten Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kendisine yaptığı teklifi anlattı.

2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener’in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini belirten Özdağ, “Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yapmışlardı ve Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi. Kendisi bana ‘Selçuk Bey, kazanıyorsunuz’ demişti. Ardından da ‘Git aday ol, sonra bir sene sonra AK Parti'ye katıl’ dedi” ifadelerini kullandı.

Tele1’de konuşan Özdağ, şunları söyledi: 

“32 yıllık siyasetçi olarak uzun yıllar Muhsin Yazıcıoğlu ile siyaset yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak şimdi muhalefette olarak ölümden dönen bir kişi olarak söylüyorum. Nereden oy aldıysanız orada kalacaksınız. Efendim o milletin oylarını oradan oraya taşıyamazsınız. Muğla'da bana CHP'liler, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partililer daha çok da Cumhuriyet Halk Partililer oy verdi bana. Ben öyle seçildim geldim şimdi alıp bu oyları oraya taşıyabilir misiniz? 

Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana ‘Selçuk Bey kazanıyorsun’ demişti. ‘Git aday ol sonra da bir sene sonra AK Parti'ye katıl’ demişti.  ‘Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız’; ‘Bir dakika, ben oraya oyları taşıyamam’ dedim.

“HER ŞEY MAKAM DEĞİLDİR”

Ahmet Bey de bana sordu. ‘Gelir misiniz?’ dedi. ‘Gelmem’ dedim. Ben o oradan ben İYİ Partililerle CHP'liler ile belediye başkanı olacağım. 5 yıllık sözleşme yapacağım sonra da ben taşınacağım. Efendim her şey makam değildir, her şey şahsiyettir her şey bir duruştur. Efendim bir duruşunuz olacak"

Etiketler selçuk özdağ Meral Akşener iyi parti ak parti yeni yol Yeni Yol Partisi yyp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Osman Gökçek'ten TBMM'de Melih Gökçek için olay ima AK Partili Osman Gökçek'ten TBMM'de Melih Gökçek için olay ima Okan Buruk'tan Fenerbahçe için olay sözler: ''TFF gerekli cezayı verecektir!'' Okan Buruk'tan Fenerbahçe için olay sözler: ''TFF gerekli cezayı verecektir!'' Türkiye'de bir sağlık çalışanı ölmüştü... Uzman isimden ölümcül virüs için kritik uyarı! Türkiye'de bir sağlık çalışanı ölmüştü... Uzman isimden ölümcül virüs için kritik uyarı! İngiltere'den Türkiye'ye gideceklere ölümcül uyarı İngiltere'den Türkiye'ye gideceklere ölümcül uyarı Halil Umut Meler'in penaltı kararı Şampiyonlar Ligi gecesine damga vurdu Halil Umut Meler'in penaltı kararı Şampiyonlar Ligi gecesine damga vurdu Kar gidiyor, yağmur geliyor... Dondurucu soğuklar devam edecek! Kar gidiyor, yağmur geliyor... Dondurucu soğuklar devam edecek! Otomobilde hurda araç teşviğinin ayrıntıları belli oldu Otomobilde hurda araç teşviğinin ayrıntıları belli oldu Türkiye'nin 38 ilinde yapılan aşk anketinden dikkat çeken sonuçlar Türkiye'nin 38 ilinde yapılan aşk anketinden dikkat çeken sonuçlar Diyanet sonunda Halil Konakçı'yı ve skandallarını gördü! Diyanet sonunda Halil Konakçı'yı ve skandallarını gördü! Türkiye bunu da gördü: Ameliyat masasında hasta ile pazarlık saniye saniye kamerada! Türkiye bunu da gördü: Ameliyat masasında hasta ile pazarlık saniye saniye kamerada!
Rasim Ozan Kütahyalı 4 ünlü ismi Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşlı memuru ilan etti! Rasim Ozan Kütahyalı 4 ünlü ismi Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşlı memuru ilan etti! Tolga Karel'den ekranların Şakir Paşası Fırat Tanış için ağza alınmayacak hakaret Tolga Karel'den ekranların Şakir Paşası Fırat Tanış için ağza alınmayacak hakaret Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha kameralar önünde katledildi! Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha kameralar önünde katledildi! Bu görüntüler Türkiye'den... Sibirya kurdu traktörün direksiyonuna geçti... Bu görüntüler Türkiye'den... Sibirya kurdu traktörün direksiyonuna geçti... 5 kişilik aile yoğun kar yağışında mahsur kaldı! 5 kişilik aile yoğun kar yağışında mahsur kaldı! Polisin ''dur'' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı... Nefes kesen kovalamaca feci bitti! Polisin ''dur'' ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı... Nefes kesen kovalamaca feci bitti! Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtları açıklandı Bir hazır giyim devi daha iflas bayrağını astı! Bir hazır giyim devi daha iflas bayrağını astı! Eşiyle tartışan psikopat, kayınvalidesinin evini ateşe verdi Eşiyle tartışan psikopat, kayınvalidesinin evini ateşe verdi