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Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı oldu

Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı oldu
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İYİ Parti 3'üncü Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde Meral Akşener genel başkan seçildi.

İYİ Parti 3'üncü Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi yapıldı.

Meral Akşener tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçildi. 

Akşener, kurultayda 1151 oyun 1127'sini aldı.

Etiketler meral akşener iyi parti seçim
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