Meral Akşener'de 8 Mart videosu: Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin bir video yayınladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Akşener, videoyu ''Değerli Türk kadınları... Madem yarın #8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım... Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak; Umutlu, mutlu ve iyi günlerimize inanın, çok az kaldı'' notuyla paylaştı.

Akşener video şunları söyledi:

''Kadınlar Türkiye'de uzun bir hak arayışının sonuçlarını yaşıyorlar. Türkiye'de kadınlara dair birçok şey çok kötü. Ama bilinen aksine hep denir ki Avrupa'da ABD'de kadınlar hak mücadelesi ettiler, Türkiye'de kadınlar hak mücadelesinde bulunmadılar. Bu çok büyük bir yalandılar ve kadınları pasifive etmek için ortaya atılmış bir yalan olduğunu düşünüyorum.

Kadınlar Osmanlı'nın yıkılışına dair dönemden başlayarak hem hak arayışlarının hem de milletlerinin bulundukları şehirlerdeki insanların hem haklarını hem de hayatlarını kolaylaştırmak için büyük mücadeleler vermişlerdir.

Sürekli savaşta olan bir memlekette bir de ekonomiyi onlar götürmüştür. Böyle bir çerçevede Atatürk, Türk kadınının hakkını, hukukunu bilmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde seçme seçilme hakkı gibi, cemiyetin içinde yönetim kademelerinde kadınların yer alması konusunda bir gayret göstermiştir.

Ben hep Atatürk'ü hep hakkı hakka teslim etme inancı olarak kavramışımdır.

Günümüze gelirsek; geçmişte büyük bir mücadele var. İstiklal Savaşı'nda büyük bir tavır var Türk kadınında. Bugün de maalesef bu hak mücadelelerinin sonucunda çok daha iyi bir yerde olmalıydık. Meclis'te seçme ve seçilme hakkının verildiği kadınlar olmamıza rağmen yeteri kadar kadınların temsil edilmediğini biliyorum.

İYİ Parti olarak bizde çok iyi olduk diyemem. Biz öğrenen bir organizasyonuz. 2018 seçimlerinde yaşadığımız sonuçları değerlendirdik ve kadına dair önce siyaseti alanda Meclis'te daha fazla kadının temsil edildiği bir anlayışı ortaya koyacağız.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Günlük hayatın içinde genç yaştaki kadınlarımızdan yaşlı kadınlarımıza kadar baktığımızda bir kere yoksulluk çekiyorlar. İlk işten çıkarılan kadınlar oluyor. Tahsili olan kadınlar yöneticilikte çok uzakta kalıyorlar. Kadınlara dair ortaya konulan ön yargılar, mesleğin dışında sorumlulukları olduğunu ortaya koyuyor.

İki önemli konu var: Birincisi her alanda geriye düşme. Diğeri yoksulluk ve şiddet. Bu sorunları çözmek Türkiye için çok önemlidir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi'ni derhal imzalamaktır. ''