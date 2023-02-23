Meral Akşener'den 3 depremzede aileye kira desteği

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı ''Bir Kira Bir Yuva'' kampanyasına katılarak 3 depremzede ailenin kirasını karşılayacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir Depremi’nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası bu kez geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de devam ediyor. Halk TV’de ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına çok sayıda vatandaş bağış yapıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in adına konuştu. Erdem, Akşener’in 3 depremzede ailenin kirasını bağışladığını belirterek şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkan’ımız, milletimize sevgilerini, saygılarını, selamlarını söyleyerek 3 ailenin kirasını bağışlıyor. Bunu da söyleme görevini bana verdi. Bu yayın için çok teşekkür ediyoruz. Hem Sayın Başkan’ımız Tunç Soyer’e hem Halk TV’ye teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bağışlar vardı ki. Bu yardım gecesi o kadar kıymetli ki. Şöyle diyorlar, ‘Bu bir poz değil. Birebir ulaştığını biliyoruz. Üç çocuğum adına 500’er lira toplam bin 500 lira bağışlıyorum’ diyor.”