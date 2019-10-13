Merkel'den Türkiye'ye çağrı: Derhal son verin

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu derhal sona erdirme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon konuşması yapan Merkel, Erdoğan'dan "askeri operasyonları derhal sona erdirmesini" istedi. Konuyla ilgili açıklama Alman hükümet sözcüsü tarafından yapıldı.

Açıklamada ayrıca yerel halkın büyük kesimlerinin sürgün edilmesinin Türkiye'nin güvenlik çıkarlarından bağımsız olarak bölgeyi istikrarsızlaştırma ve terör örgütü IŞİD'in yeniden güçlenmesi tehlikesini ortaya çıkardığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Sayın Merkel'le görüştük. Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok dedik." ifadelerini kullanmıştı.

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