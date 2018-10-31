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  4. 31 Ekim 2018 11:05

Merve Öztopaloğlu aday adaylığını Anıtkabir'de açıkladı

CHP'li Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş Belediye Başkan aday adaylığını Anıtkabir'de konuştu.

Merve Öztopaloğlu aday adaylığını Anıtkabir'de açıkladı
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Beşiktaş Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Avukat Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş Belediye Başkan aday adaylığını Anıtkabir'de yayınladığı bir video ile duyurdu.

Merve Öztopaloğlu, “Atatürk’ün izinde bir kadın olarak, onun bize miras bıraktığı idealler ışığında ve çağdaş Türk kadınına yüklediği sorumluluğun bilinciyle Beşiktaş’ı sizlerle beraber yönetmeye ve Beşiktaş’ın ilk kadın belediye başkanı olmaya hazırım” dedi.

Siyasete CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nda başlayan avukat Öztopaloğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı.

Merve Öztopaloğlu'nun aday gösterilmesi halinde “Beşiktaş, Sana Söz Yine Bahar Gelecek” sloganını kullanacağı öğrenildi.
 

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