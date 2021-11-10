MetroPOLL’den dikkat çeken erken seçim analizi

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Temmuz ayında gerçekleştirdikleri TRT payı ile ilgili anketin sonuçlarını 'seçimin ayak sesleri' yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasına yönelik yapılan bir araştırma sonucunu açıkladı.

Temmuz 2021'de yapılan ankette katılımcılara TRT vergisinin faturalardan alınmasının nasıl değerlendirildiği soruldu. Partilere göre yapılan dağılımda çoğunluğun yapılan uygulamayı doğru bulmadığı sonucunun çıktığı görülüyor.

SENCAR 'SEÇİMİN AYAK SESLERİ' YORUMUNU YAPTI

Yapılan anketi sosyal medyadan paylaşan Özer Sancar, yapılan düzenlemeyi seçimin ayak sesleri olarak yorumladı.

İşte o paylaşım ve anket: