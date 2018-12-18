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  4. 18 Aralık 2018 14:48

MHP 8 ilde daha adayını geri çekecek

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimler için kurulan yerel seçim itifakında, MHP'nin 8 ilde daha adayını geri çekeceği iddiası kulislere bomba gibi düştü.

MHP 8 ilde daha adayını geri çekecek
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AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlere ilişkin sürdürülen ittifak görüşmelerinde, CHP ve İYİ Parti'nin bazı illerde ‘ortak adayla çıkma’ kararına karşılık bazı iller yeniden masaya yatırıldı. Cumhur İttifakında şu ana kadar MHP,  Ankara, İstanbul ve İzmir’de, AK Parti de Adana, Mersin ve Manisa’da aday çıkarmadı.

MHP, IĞDIR VE KARS’I DA İSTEDİ

AK Parti'nin, Adana, Mersin, Manisa’nın yanında Osmaniye'de de aday çıkarmayacağı MHP'yi destekleyeceği belirtildi. Ancak, MHP'nin Iğdır ve Kars'ı da istediği ileri sürüldü. MHP, son yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığını almıştı. AK Parti ise daha önce Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

AK PARTİ 2, MHP 8 İLDE ADAYINI ÇEKECEK

AK Parti ve MHP kurmaylarının, karşılıklı olarak bazı illeri yeniden masaya yatırdığı, AK Parti'nin Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP'nin adaylarının destekleneceği konusunda anlaştıkları iddia edildi. MHP'nin de 8 ilde daha adayını çekeceği iddia edildi. AK Parti ve MHP’nin, aday göstermedikleri illerde ‘ortak aday’ yerine ‘destekleme’ stratejisini uygulayacağı belirtildi.

MUĞLA VE AYDIN’A AK PARTİ ADAYI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi neticesinde Muğla ve Aydın’da da AK Parti'nin adayının destekleneceği öğrenildi. MHP bu iki ilde adayını çekmişti.

DHA

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