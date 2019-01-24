MHP belediye başkan adaylarını tanıttı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısında konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır. 31 Mart'ta eminim ki Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu dava dualıdır, bu dava ihlaslıdır bu dava kutludur bu dava şehitlerin kanı üzerinde imanlı kalplerle yükselip bu güne gelmiştir. Davamıza gölge düşürenler kaçmaya mahkumdur. Onlar kaçtıkça biz kovalayacağız. MHP için imkansız diye bir şey yoktur. Böyle bir şey kitabımızda yazmaz ve asla yazmayacaktır. Türk milletine hizmet yolunda engel varsa aşacağız.

İman varsa imkan vardır. İnanmış bir ülkücü asırlara bedeldir. 9 Şubat'ta MHP'nin 50. yıldönümünü çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi. Nice 50 yıllara nice 500 yıllara doğru bu dava yürüsün dursun. Biz bu yoldan dönersek namus bizlere ar olsun.

Herhangi pazarlık sürecine dahil olmaksızın mücadele ise mücadele bedel ise bedel ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Hem tarih yazıyor hem de yazılan tarihe şahit oluyoruz. Yerel seçimleri de bu şekilde kavrıyoruz. Ülkemiz yeni bir hükümet sistemine geçti. Bu geçişi planlayan Cumhur İttifakı onay veren millettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. İçinde olduğumuz bir hükümet sisteminin güçlenmesini istemek tutarlılık ve doğru bir siyasetin tezahürüdür.

2023'e huzur istikrar ve kronik sorunlardan kurtulmuş bir şekilde erişeceğiz. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız beka meselesidir. İl, ilçe meclislerinde daha fazla temsil edilmeyi arzuluyoruz. Önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önündedir. Beka yoksa ne yapalım belediyeyi ne yapalım siyaseti.

Aklı incelmiş bir zavallıya göre yerel seçimleri beka olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay denzsiz vay! Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir. Senin gibi sabah akşam konuşan çarkıfeleklerin işidir.

Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır. Türkiye'ye karşı güvenli bölge oluşturmak isteyenler gaflet ve dalalet içerisindedir. Türkiye hiçbir güç odağından müsaade istemeyecektir. Biz onuruna düşkün bir ülkeyiz. Hiçkimse fıtrat değişti sanmasın, kan yine o kandır.

Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır. 31 Mart beka seçimidir. Türk milletinin bekası da ebediyete kadar güvencede kalacaktır. 31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meseledir. Rehavete kapılmadan gevşemeye müsaade etmeden ihmale düşmeden umutsuzluğa kapalı durarak 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız.

Birbirimize inanacağız destek ve dayanak olacağız. Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın alayının oyununu bozacağız. CHP'nin kriz ve kaos siyasetini milli iradenin desteği ile un ufak edeceğiz.

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içerisinde olmalıyız. Hem 'belediye' hem de 'beka' diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on bin defa 'beka' diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum."

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