MHP de yerel seçimler için kararını açıkladı

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Taner Osmanağaoğlu yerel seçimlerde MHP'nin bazı illerde ortak adayla seçime gireceğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın İl Kongresinde tek liste ile seçime gidilirken mevcut İl Başkanı Ercüment Özçelik yeniden İl Başkanlığına seçildi.

İl Kongresi’ne katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK Üyesi Taner Osmanağaoğlu açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP MKK Üyesi Taner Osmanağaoğlu da konuşmasında Türkiye genelindeki tüm ilçelerde kongreleri tamamladıklarını, il kongrelerini sürdürdüklerini kaydetti.

MHP siyasetinin omurgasını ve temel direğini “önce Türkiye” anlayışının oluşturduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, “Evet bir siyasi parti olarak oya elbette ki ihtiyacımız vardır. Ama her şeyden önce memlekete, devlete ihtiyacımız var. Bu yüzdendir ki, siyasetimizin ana omurgasını her şeyden önce Türkiye sözünü oluşturmuş olmasıdır. Bu yüzden ki politikalarımızın temel direkleri önce ülkem ve milletim kaidesiyle inşa edilmiştir. Çok şükür insanlarımızın gönlünde taht kuran bir liderimiz, vatandaşlarımızın güvenerek sırtını dayayabileceği bir partimiz vardır” ifadelerini kullandı.

ORTAK ADAY AÇIKLAMASI

Osmanağaoğlu, yerel seçimlerde bazı yerlerde Cumhur İttifakı’nın ortak aday çıkaracağını belirterek, “İzlenecek rota konusunda gerekli kodlarını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli zaman zaman vermiştir. Olması gereken yerlerde zaman zaman Cumhur İttifakı’nın paydaşları ile ittifak yapılacaktır” dedi.

"MHP DAHA FAZLA BELEDİYE KAZANACAK"

Osmanağaoğlu, yerel seçimlerde daha önceki seçimlere göre daha fazla belediyeyi kazanma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "MHP Genel Başkanımızın ve MHP kadrolarının en büyük amacı, MHP’nin Türkiye’de daha çok belediye alıp, hizmet edebilmesidir. Halkımıza daha çok hizmet götürme mücadelesi yönünde feraseti ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

#mhp