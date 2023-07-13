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MHP lideri Bahçeli emeklilere zam görüşmesi için Mecis'te

MHP lideri Bahçeli emeklilere zam görüşmesi için Mecis'te
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MHP lideri Devlet Bahçeli, emeklilere zam görüşmesinin başlamasına dakikalar kala TBMM Genel Kuruluna geldi.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak zamma çevrildi. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın yeterli olmadığını söyleyen ve memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik zammın seyyanen emeklilere de yapılmasını talep eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz bir hamle geldi.

Bugün Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede emeklilere zam konusunu da gündeme getirdiği öğrenilen Bahçeli, Meclis'teki zam görüşmelerine kısa bir süre kala genel kurula gitti.

Etiketler MHP lideri Bahçeli zam görüşme
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